O que junta Ljubomir Stanisic e The Legendary Tigerman numa aldeia beirã? Um festival de cozinha e muito entretenimento

À terceira edição o festival Arrebita Idanha Bio ganha uma outra dimensão e junta à gastronomia uma forte componente de entretenimento. A 1 e 2 de outubro, o evento regressa às aldeias de Penha Garcia e Idanha-a-Velha com uma comitiva de mais de 20 chefs, momentos culturais e um mercado de produtores, de olhos postos na sustentabilidade, biodiversidade e promoção dos produtos da Bio-Região de Idanha-a-Nova.

Entre as novidades da edição de 2022 do Arrebita Idanha Bio está a “Blues & Fire Party”, uma celebração de música e gastronomia que irá juntar Ljubomir Stanisic, The Legendary Tigerman e Ray em torno de um fire pit no centro da aldeia histórica de Idanha-a-Velha. Esta é a primeira vez que Ljubomir e Paulo Furtado se juntam depois de “Pela Estrada Fora”, a série documental estreada na Opto/SIC em junho deste ano e que os levou a percorrer Portugal “em busca do seu Lado B”.

créditos: Gonçalo Villaverde

Com uma programação mais diversificada em relação aos anos anteriores, o Arrebita Idanha Bio 2022 arranca a 1 de outubro, sábado, na aldeia de Penha Garcia. Das 12h30 às 18h30, 11 chefs irão cozinhar no cenário dos moinhos de rodízio do Parque Icnológico, em pleno Geopark Naturtejo reconhecido pela UNESCO.

David Jesus (Seiva, Leça da Palmeira), Gil Fernandes (Fortaleza do Guincho, Cascais, uma estrela Michelin), Shay Ola (Queimado, Costa da Caparica), Guilherme Sousa (Terroir, Lisboa) e o chef Miguel Castro e Silva fazem parte do elenco do primeiro dia, que conta ainda com a reconfortante Sopa de grão preparada pelo Sr. Domingos, “guardião” dos fósseis e moinhos de Penha Garcia. Durante o dia, haverá animação contínua, com atuação das adufeiras de Penha Garcia e DJ.

créditos: Gonçalo Villaverde

No domingo, 2 de outubro, a festa da gastronomia em movimento desloca-se para o centro da aldeia histórica de Idanha-a-Velha. A partir das 12h00, mais de uma dezena de chefs, entre os quais Vincent Farges (Epur, Lisboa, uma estrela Michelin), André Cruz (Feitoria, Lisboa, uma estrela Michelin), João Correia (Dois Petiscos, Santarém), Arnaldo Azevedo (Vila Foz, Porto, uma estrela Michelin) e Luís Brito (A Ver Tavira, Tavira, uma estrela Michelin), servem pratos preparados com os ingredientes biológicos.

Neste dia, outro dos destaques vai para o Mercado de Produtores da Bio-Região de Idanha-a-Nova, além de animação com DJs e artistas locais. Com início marcado para as 18h30, a “Blues & Fire Party”, com Ljubomir Stanisic, The Legendary Tigerman e Ray, marcará o encerramento do evento com muito ritmo e cozinha de fogo.

Com entrada gratuita em ambos os dias, os pratos terão o preço único de 6 euros. O Arrebita Idanha Bio colocará ainda à disposição de todos os visitantes vários bares de vinho, cerveja, cocktails e sumos naturais, escolhidos para harmonizar da melhor forma com as especialidades dos chefs.