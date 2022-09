Para aguçar o apetite, a Academia Time Out, instalada no Time Out Market, propõe em setembro e outubro viagens gastronómicas com workshops de todos os cantos do mundo: Japão (ramen), Vietname (Pho), Coreia (Bibimbap) e Tailândia (Pad thai).

A 25 de Setembro, a Academia Time Out estreia um novo “Cozinhas do Mundo” que celebra a gastronomia e cultura ucraniana. Neste workshop a proposta é cozinhar dois pratos típicos ucranianos: Borscht e Holubtsi (couves recheadas com carne, arroz e vegetais). “Com autoria disputada há anos entre Rússia e Ucrânia, a agência cultural das Nações Unidas acaba de declarar a sopa Borscht - feita com beterraba e batatas - como património imaterial da Ucrânia em perigo”, informa a equipa da Academia Time Out.

Em outubro, duas viagens gastronómicas a destinos habituais – Indonésia e Tailândia – mas por pratos diferentes. Os participantes da aula sobre a cozinha da Indonésia vão aprender a cozinhar um Bami Goreng, uma massa frita com vegetais, frango e ovo. Já a viagem tailandesa explora os segredos de um aromático caril verde.

“A pedido de muitos aprendizes de cozinheiro que frequentaram o nível I do nosso curso ‘Kitchen Skills’, em outubro vamos abrir vagas para o nível II deste curso de quatro sessões onde se aprendem técnicas e segredos, que vão elevar a fasquia dos seus cozinhados”, lemos em nota de imprensa.

“Para os mais novos temos dois Masterkids na agenda de outubro. A 9 de outubro vão aprender a fazer uma verdadeira lasanha do princípio ao fim, e no dia 30 de outubro o tema são tacos e quesadillas”, conclui.