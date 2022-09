O JNcQUOI Club preparou uma semana especial para marcar a rentrée lisboeta. Entre os dias 19 e 22 de setembro, o chef Rachid Agouray, responsável pela cozinha do La Mamounia, vai preparar uma série de almoços e jantares temáticos que começam com um welcome drink típico, o tradicional chá de menta. O menu sugerido vai destacar o melhor da gastronomia do Le Marocain, o restaurante do luxuoso palacete hotel, com paring de vinhos JNcQUOI.

La Mamounia é um símbolo da tradicional hospitalidade marroquina, está localizado no coração de Marraquexe, num parque de 17 hectares e a apenas 5 minutos a pé da praça Jemaa El Fna. Tem sido escolhido por celebridades pela sua calma, elegância e discrição. Uma “art de vivre” ao mesmo tempo acolhedora e refinada: arquitetura marcante, materiais nobres, jardins tranquilos e uma cozinha requintada.

A Semana Marroquina no JNcQUOI Club vai ser uma homenagem aos sabores marroquinos, apresentando uma cozinha tradicional conjugada com um savoir-faire e com produtos de alta qualidade. Sendo a descoberta dos sentidos um dos seus valores centrais, o restaurante oferece experiências onde a imaginação, as emoções, o glamour e a elegância desempenham o seu papel com todo o detalhe. É esta essência que se procura trazer ao JNcQUOI Club através de um menu à la carte, disponível ao almoço e jantar, em exclusivo para membros.

A chegada do La Mamounia ao JNcQUOI Club termina com uma festa, a 22 de setembro, com a presença do embaixador da música eletrónica de Marrocos, o Dj Amine K. Nesta noite, os membros contam com um último jantar temático seguido pelos sons que ecoam nas ruas da medina de Marraquexe. É neste ambiente que os visitantes são convidados a embarcar, através de uma recriação da cultura marroquina no JNcQUOI Club.