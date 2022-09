Na “adiafa”, a decorrer a 1 de outubro, a partir das 17h30, em Monforte, Torre de Palma convida a participar nos festejos com a “meditrinalia”, em que o mosto é consagrado e provado, a aproveitar o pôr do sol sobre as vinhas da herdade com um welcome drink, e ainda a fazer parte de um jantar temático seguido de cante alentejano e de um arraial “rumo ao sul”.

O menu de jantar é composto por Porco no espeto, Buffet de entradas (petiscos tradicionais alentejanos, queijos e enchidos), Buffet de guarnições (arroz, batata chips, legumes salteados e cozido de grão), Buffet de sobremesas (doçaria tradicional portuguesa), bebidas servidas (Vinhos Torre de Palma).

O programa completo, sujeito a reserva prévia, custa 60 euros por pessoa, e a propriedade abrirá portas a partir das 17h30, para um dia que permitirá desfrutar das várias atividades que encerram este ciclo num ambiente familiar, em harmonia com a natureza.

Torre de Palma é um hotel vínico de cinco estrelas com uma arquitetura típica do Alentejo, caiada de branco e com 19 quartos temáticos.

As reservas para a "adiafa" podem fazer-se através do e-mail reservas@torredepalma.com ou pelo telefone 245 038 890.