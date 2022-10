Inserido no programa “Santarém Capital da Gastronomia” e com a curadoria do chef Rodrigo Castelo, embaixador para a gastronomia daquele município ribatejano, o Festival Nacional de Gastronomia apresenta-se em 2022 com uma edição recheada de novidades. Dar a provar Portugal numa mesma iniciativa, é a base da nova abordagem do Festival.

"Para mim não é um esforço construir o festival da minha terra. Já nasci no meio disto", afirmou Rodrigo Castelo na apresentação do evento à comunicação social.

"Hoje, felizmente, já não se fala apenas da pandemia, já se fala de outras coisas", avançou Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, evidenciando a importância da cidade para a gastrononomia nacional, um trabalho que têm alargado ao resto do ano. "Santarém é a capital da gastronomia. É o maior evento gastronómico do país, mas tem de continuar no resto do ano, de forma a que as pessoas reconheçam as qualidades gastronómicas da região".

Ponto por ponto, acompanhe tudo o que poderá encontrar na 41.ª edição do Festival Nacional de Gastronomia:

Petiscos

A área de petiscos, onde os visitantes podem provar pratos de 24 chefs, representativos das diversas regiões, é um dos pontos chave do evento. São vários os nomes de chefes reconhecidos no universo gastronómico, como é o caso de Noélia Jerónimo, Vasco Coelho dos Santos, Marlene Vieira, Júlio Pereira, Luís Gaspar, Ricardo Mugasa, Ana Moura, Cláudio Pontes, Vítor Adão ou Hugo Nascimento, entre outros, responsáveis por restaurantes de norte a sul do país, e que irão estar a dar a provar criações e interpretações muito próprias, com valores até 6€.

Esta será uma zona de mesas altas, sem assentos, a relembrar as tasquinhas de antigamente, e as tertúlias entre amigos e os momentos de convívio, e com a possibilidade de juntar vinho a copo que pode ser adquirido na zona da garrafeira. Um convite para "tasquinhar-se de pé", como referiu Rodrigo Castelo.

Ao mesmo tempo que se recupera a tradição, provam-se os produtos mais emblemáticos e que representam as diferentes regiões de Portugal. Numa prática sustentável, no recinto os utensílios são descartáveis.

Restauração e gastronomia

A zona de restauração terá oito restaurantes representados, ao longo do festival, sendo eles Do Dia pra Noite (Madeira), José do Rego (Açores), Torres (Braga), Académico (Bragança), Aleluia (Oeste), Tentações da Montanha (Porto), Costa (Vila Real) e Lampião de Évora (Alentejo), demonstrativos da gastronomia nacional. Quatro deles estarão no recinto de início, mais tarde dando lugar a outras regiões.

créditos: José Freitas

Jantares com chefs de restaurantes Michelin

Outra das inovações são os cinco jantares exclusivos com chefs de restaurantes com estrela Michelin ou Bib Gourmand que irão realizar-se durante o festival. Os chefs foram desafiados por Rodrigo Castelo a criar um menu com inspiração nas suas regiões de origem, com harmonização de vinhos de produtores da mesma região. Nomes como João Oliveira, Henrique Sá Pessoa, que fará a abertura do espaço Banquetes, Pedro Lemos e Diogo Rocha são os quatro chefes que se juntam ao chef Rodrigo Castelo, anfitrião da iniciativa, para em dias diferentes protagonizarem estas oportunidades de degustação.

Além disso, esse espaço acolherá também restaurantes do cencelho, nomeadamente o Dois Petiscos, o Oh!Vargas, a Amassa, o Di Gusto e o Kook, adiantou João Leite, vice-presidente da autarquia de Santarém, na apresentação.

Na área da cozinha central irão, ainda, decorrer várias demonstrações em showcookings apresentados por alguns dos melhores profissionais de cozinha do nosso país. Existe também uma área de talks para debate de temáticas importantes ligadas à gastronomia e para ativação de marcas do setor.

Pão e doçaria

A Padaria será outro ponto de destaque do festival, local onde será feito todo o pão regional do evento, contribuindo assim para a redução da pegada ecológica.

A doçaria portuguesa marcará também presença com cerca de 32 expositores que ali apresentam as iguarias mais doces da sua região. Verdadeiras tentações para o palato, escolhas difíceis para quem os visita.

Bebidas e harmonizações

Além das cozinhas regionais, todas as regiões vitivinícolas do país estarão representadas, e os visitantes poderão fazer prova a copo ou mesmo adquirir garrafa. A Garrafeira será um espaço dedicado a harmonizações com produtos de cada região, com a curadoria de Rodolfo Tristão.

Este ano há também uma aposta forte nas bebidas espirituosas, com destaque para os destilados portugueses, e para os cocktails, mocktails ou tikki (tropical, praia), cada vez com mais adeptos. Os visitantes podem assistir a workshops de mixologia, com a curadoria do bartender português Wilson Pires.

Recinto Exterior

Em termos de animação no exterior, além de uma área de Street Food, que já tem confirmadas originais e tradicionais apostas como a francesinha e o hambúrguer de touro bravo, estará disponível toda uma programação musical que irá animar o evento. Vários são os géneros que vão estar representados, com a presença de DJs, concertos de bandas portuguesas e apresentação de ranchos e cantares tradicionais.

Artesanato e identidades regionais

O património cultural e a identidade das várias regiões não ficam esquecidas e, no festival, os visitantes poderão ver artesãos ao vivo e cerca de 35 representantes etnográficos provenientes de mais de uma dezena de municípios.

Preços 2ª a 6ª-feira até às 18h00: entrada gratuita A partir das 18h00: 2,5€ Entrada livre até aos 17 anos (inclusive) Sábados, domingos e feriados: 2,5€ Bilheteira: das 11h45 às 23h00

O espaço conta, ainda, com uma zona infantil com baby-sitters disponíveis e dedicada aos mais novos, o que permite desfrutar do evento em família.

O bilhete diário para o público tem um custo de 2,5 euros e já se encontra à venda online na bol. Também poderá ser adquirido, na Casa do Campino, no horário disponível da bilheteira, durante o festival.