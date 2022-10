Fez-se história! Já há um bar português entre os 50 melhores do mundo

Localizado no número 66 da Praça da Alegria, em Lisboa, o Red Frog, conquistou, pela primeira vez, um lugar na prestigiada lista “The World’s 50 Best Bars”, tornando-se no primeiro bar português a ser distinguido entre os 50 melhores bares do mundo, alcançando a 40ª posição.

créditos: Divulgação

“Abrimos as portas do Red Frog com o objetivo de integrar os The World 50 Best Bars. Mais do que uma ambição, pelo que representa a nível de impacto mediático ou de aumento de número de reservas, entrar nesta lista era definir a fasquia de qualidade, inovação, criatividade e consistência com que queremos pautar o nosso trabalho. Não podíamos estar mais felizes por alcançar esta meta!”, refere Emanuel Minez, co-fundador dos bares Red Frog e Monkey Mash.

Fundado em 2015, inicilamente na Rua do Salitre, em Lisboa, pelas mãos de Emanuel Minez e Paulo Gomes, o Red Frog, inspirado nos bares clandestinos que surgiram nos Estados Unidos nos anos 1920, durante a Lei Seca, já integrava a lista global dos 100 melhores bares do mundo (que inclui o top entre a 51ª e a 100ª posição), sendo o único bar nacional a figurar na lista.

“Este prémio vem contribuir para uma maior visibilidade do trabalho minucioso que temos desenvolvido no Red Frog, a nível técnico, a nível de experimental, onde cada cocktail que incluímos na carta tem uma história a contar”, acrescentou Paulo Gomes, em comunicado.

créditos: Divulgação

Este speakeasy, que mudou de morada em 2021, e apresenta cocktails de assinatura do barman Paulo Gomes, entrou para o ranking pela primeira vez em 2017, ficando num discreto 92º lugar, mas, no ano seguinte, foi reconhecido como um dos 50 Best Discovery, lista que inclui os melhores bares e restaurantes revelação a nível mundial. Desde então tem marcado presença regular na lista geral “The World’s 50 Best Bars”, tendo no ano passado conquistado a 67ª posição da respeitada lista.

O prémio foi revelado na gala de entrega de prémios que decorreu na noite desta terça-feira, dia 4 de outubro, no icónico La Cupula, em Barcelona, Espanha.

Assim como a “The World’s 50 Best Restaurants”, lista dedicada à restauração, também o top “The World’s 50 Best Bars” distingue cinco dezenas de espaços espalhados por todo o globo. O painel de jurados destes galardões é composto por mais de 650 especialistas do panorama mundial do setor dos cocktails (com um equilíbrio de género de 50/50), com votos oriundos de 28 regiões de todo o mundo. O processo de votação é independente e auditado pela empresa Deloitte.