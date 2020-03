Bolo de maçã e mel

Eis o bolo perfeito para o lanche. Fica tão apetitoso que vão devorar várias fatias enquanto ainda está morno.

Maçãs assadas com merengue

E se elevarmos as tradicionais maçãs assadas a outro nível? É tão simples como adicionar um pouco de merengue no topo, et voilà!

Maçãs na frigideira

Cansado das tradicionais maçãs reinetas assadas? Aquilo que o blogue Intrusa na Cozinha sugere é um prato que interpreta de forma diferente o uso dado a esta fruta.

Crumble de maçã e pera

Um crumble repleto de especiarias. Aproveite para levar à mesa ainda quentinho. Muito reconfortante.

Tarte de maçã express

Pode usar outras especiarias a gosto, como noz-moscada, por exemplo, mas o cardamomo dá-lhe um sabor ligeiramente diferente e especial.