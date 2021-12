Tarte de maçã deliciosa

Preparação

Pré-aquecer o forno a 175 ºC.

Forrar uma tarteira com a massa quebrada e picar o fundo com um garfo. Descascar, descaroçar e fatiar as maçãs, dispor na tarteira. Misturar as gemas, o açúcar, o leite, as natas e o amido de milho.

Verter na tarteira e levar ao forno durante 40 minutos.