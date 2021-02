Crumble de maçã e pera

Preparação

Lave a fruta, corte-a em cubos pequenos e coloque-a num recipiente de levar ao forno, assim como as passas. Cubra com o sumo de 1/4 de limão. Acrescente a canela, o gengibre e o cravo-da-índia, envolva tudo e reserve.

Misture a amêndoa e a avelã (ou noz).

Aqueça a manteiga e o mel, até ficarem líquidos. Verta por cima dos frutos secos e misture.

Cubra a fruta com o preparado e leve ao forno a 180 ºC durante 20 a 30 minutos. Retire do forno quando o granulado estiver alourado.

Esta receita é parte integrante do livro "O Fator pH"