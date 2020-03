Maçãs na frigideira

Preparação

Pré-aqueça o forno a 210 ºC.

Descasque as maças e retire o caroço, deixando-as inteiras (use um descaroçador). De seguida corte-as às fatias fininhas, cerca de 5 mm, e regue com o sumo de limão para evitar que fiquem escuras.

Bata os ovos com 75 g de açúcar e depois junte aos poucos o leite e a farinha.

Coloque as fatias de maçã numa frigideira com pegas de metal (para que possa ir ao forno), adicione a manteiga e o restante açúcar e salteie em lume forte.

Quando as fatias estiverem douradas, baixe o lume e adicione a misture de ovos, e deixe cozinhar cerca de três minutos, até que comece a solidificar.

Transfira a frigideira para o forno e deixe cozer por mais uns 15 a 20 minutos, até que a mistura coza e fique douradinha.

Sirva de imediato, diretamente na frigideira ou num prato de serviço.

Caso seja da sua preferência, polvilhe com um pouco de açúcar antes de servir.