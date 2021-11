No concurso, promovido pela Comissão Vitivinícola da Bairrada, a 12 de novembro, de entre os 12 espumantes medalhados com Ouro, os mais pontuados passaram à finalíssima, para assim se eleger a “Grande Medalha de Ouro”, o Borga Bruto branco 2010 (Campolargo Vinhos), e o que mais se distinguiu na categoria de “Melhor Baga-Bairrada” (criada em 2015 e que conta já com mais de 30 referências), o Íssimo Baga-Bairrada branco 2016 (Caves Arcos do Rei). De referir que o mesmo concurso atribuiu quatro medalhas de prata.

Depois de um ano de interregno a Comissão Vitivinícola da Bairrada voltou a realizar esta iniciativa, sentando à mesa de provas um painel de 12 jurados, composto por jornalistas, blogueres, críticos de vinhos, provadores e compradores, que puderam degustar quase seis dezenas de espumantes certificados com o selo de garantia e qualidade DO Bairrada e IG Beira Atlântico.

"Grande Medalha de Ouro". Ricardo Almeida/Comissão Vitivinícola da Bairrada

O Concurso de Espumantes Bairrada 2021 teve lugar no Museu do Vinho Bairrada e foi presidido pelo crítico de vinhos e jornalista Luís Ramos Lopes, habitante na região e grande conhecedor dos vinhos e espumantes que ali se produzem. A edição deste ano coincidiu com a celebração dos 30 de Denominação de Origem e mais de 130 anos de espumante na região.

"Melhor Baga Bairrada". Ricardo Almeida/Comissão Vitivinícola da Bairrada

De referir que é na região vitivinícola da Bairrada que têm origem mais de 50% dos espumantes produzidos em Portugal e esta predominância não acontece ao acaso. Foi na Bairrada que, em 1890 e pelas mãos do Engenheiro Tavares da Silva, se deram os primeiros passos na criação deste vinho efervescente em Portugal. Volvidos 101 de conhecimento, a 08 de Fevereiro de 1991, foi criada a Denominação de Origem para os espumantes Bairrada, passando a ter que cumprir os requisitos definidos pela Comissão Vitivinícola da Bairrada para poderem envergar o selo de certificação.

Abaixo encontra a lista dos premiados no Concurso de Espumantes Bairrada 2021:

Grande Medalha de Ouro

Borga Bruto branco 2010 (Campolargo Vinhos).

Melhor Baga-Bairrada

Íssimo Baga-Bairrada branco 2016 (Caves Arcos do Rei).

Medalhas de Ouro (12)

Aliança Grande Reserva Bruto branco 2015 (Aliança Vinhos de Portugal);

António Marinha Reserva Bruto rosé 2018 (António Marinha);

Borga Bruto branco 2010 (Campolargo Vinhos);

Casa do Canto Grande Reserva Bruto branco 2016 (Anadiagro);

Íssimo Baga-Bairrada branco 2016 (Caves Arcos do Rei);

Luiz Costa Pinot Noir Chardonnay 5.ª Edição branco 2016 (Caves São João);

Marquês de Marialva Bical & Arinto Reserva branco 2017 (Adega de Cantanhede);

Montanha Real Grande Reserva Bruto branco 2015 (Caves da Montanha);

Primavera Bical Reserva Blanc de Blancs Brut branco 2015 (Caves Primavera);

Quinta dos Abibes Sublime Brut Nature branco 2011 (Quinta dos Abibes);

Trabuca Grand Cuvée 2.ª Edição Brut Nature branco 2016 (Pedro Guilherme Andrade).

Medalhas de Prata (4)

Argau Bruto branco 2017 (Casa dos Barbas);

Montanha Baga Bruto branco 2016 (Caves da Montanha);

Quinta do Poço do Lobo Bruto Natural rosé 2015 (Caves São João);

Quinta do Poço do Lobo Arinto Chardonnay Bruto Natural branco 2017 (Caves São João).