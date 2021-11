“100 grandes vinhos de Portugal”, o livro que também é uma obra de arte

“100 grandes vinhos de Portugal” (edição Zest Books) é uma obra bilingue, em português e inglês, que inclui a seleção de vinhos e textos da jornalista e crítica de vinho Maria João de Almeida. O objetivo, expresso pela autora, é o de “reforçar a qualidade dos vinhos portugueses, mas também a sua internacionalização”. Para fazer os prefácios foram convidadas duas personalidades do setor, a crítica de vinhos inglesa Julia Harding (Master of Wine), e o Presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão. A obra contou com o design criativo da M&A Creative Agency, e a produção final gráfica da VOX.

Através de uma seleção de brancos, tintos e espumantes, e até de alguns rosés, ficamos a conhecer nas páginas de “100 grandes vinhos de Portugal” as histórias de muitos produtores nacionais, os diferentes métodos de produção e a compreender a lógica e as razões de cada enólogo quando fez determinado vinho.

créditos: Zest Books

Refere Maria João de Almeida: “quem conhece a história e a realidade dos vinhos portugueses sabe bem como a sua qualidade cresceu nos últimos anos. É por isso fácil de imaginar a dificuldade desta escolha dos ‘100 grandes vinhos de Portugal’, já que muitos vinhos de grande qualidade ficaram de fora”.

Ainda de acordo com a jornalista: “Por diversas vezes, vi-me entre a espada e a parede quando tive de optar por este ou por aquele vinho. Mas a vida é mesmo assim, feita de escolhas, e sei que o leque de vinhos escolhidos é motivo de grande orgulho para Portugal”.

Maria João de Almeida. créditos: Zest Books

“São muitos anos dedicados ao mundo do vinho. E só com estes anos acumulados me atrevi a pensar num projeto desta natureza, o qual exige um profundo conhecimento da oferta que existe no mercado. Era, sem dúvida, um livro que fazia falta. Já somos visíveis internacionalmente, os profissionais do setor já reconhecem grande qualidade aos nossos vinhos, mas ainda há um grande trabalho a fazer junto do grande público”, afirma Maria João de Almeida. E remata: “a ideia que tem de prevalecer junto do consumidor a nível mundial não é o preço barato dos nossos vinhos, é a nossa qualidade. Uma qualidade aqui representada por vinhos premium e topo de gama que resultam dos nossos terroirs tão genuínos e de muitas das nossas castas”.

créditos: Zest Books

A ideia de fotografar garrafas com um objeto que contasse a história do produtor, de uma região ou das suas castas partiu da autora, que não teve dúvidas em desafiar a M&A Creative Agency para o produzir. “O projeto que nos foi apresentado só poderia dar origem a um livro marcante esteticamente. Tinha de se criar um conceito visual distinto, por isso nos empenhámos aprofundadamente em fazer deste livro uma obra de arte, uma edição memorável”, afirma Luís Marques, CEO da M&A Creative Agency.

créditos: Zest Books

“Há anos que a Zest Books se assume como uma editora especializada nas áreas do vinho, da gastronomia e do turismo e, depois de estudar o mercado achámos que faltava no nosso país uma obra marcante como esta, que perdurasse. A Maria João era a pessoa certa para o escrever, e toda a equipa trabalhou em conjunto para este projeto dar certo. Estamos muito orgulhosos do resultado final, não tenho dúvidas que vai dar que falar”, afirma Nuno Seabra Lopes, editor da Zest Books.

O livro orça os 70 euros e pode ser adquirido através no site da Zest Books ou nas livrarias.