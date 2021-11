“Praticamente todas as regiões do país vão estar presentes no Enóphilo Wine Fest Porto, evento que reúne mais de 35 produtores nacionais e mais de 200 referências de vinho em prova, entre novidades e curiosidades”. É desta forma que a iniciativa é destacada pela organização, a Enóphilo.

O evento que decorre no hotel Crowne Plaza, das 15h00 às 20h00, já viu confirmadas as presenças de produtores de norte a sul do país e ilhas atlânticas. O bilhete de ingresso orça os 15 euros se adquirido em pré-venda. No próprio dia, o ingresso custa 20 euros, e inclui o empréstimo do copo de prova da Schott-Zwiesel.

Enóphilo é uma marca de um projeto dirigido a apaixonados pelo vinho, centrado na formação, organização de eventos e consultoria, cujo responsável é Luis Gradíssimo, formador, consultor e enófilo.

Entretanto, todos os que quiserem programar com antecedências as suas compras neste Enóphilo Wine Fest Porto podem começar por consultar a lista de todos os produtores que já confirmaram a sua presença:

- Joaquim Arnaud (Alentejo);

- Quinta dos Abibes (Bairrada);

- Villa Oeiras (Carcavelos);

- Quinta do Tamariz (Vinho Verde);

- Quinta de Pancas (Lisboa);

- Palácio Anadia (Dão);

- The Portugal Wine Firm (Dão) – novidade;

- Quinta do Paral (Alentejo);

- Vinho Verde Young Projects (Vinho Verde);

- Quinta da Costa do Pinhão (Douro);

- Casa de Saima (Bairrada);

- Churchill’s (Porto e Douro) – novidade;

- Giz (Bairrada);

- Henrique Cizeron (Douro, Vinho Verde e Nova Zelândia) – novidade;

- Quinta da Ramalhosa (Dão);

- 1000 Curvas (Vinho Verde);

- Blackett (Porto);

- Monte Bluna (Lisboa) – novidade;

- Quinta de Paços (Vinho Verde);

- Quinta da Biaia (Beira Interior);

- Titan of Douro (Douro);

- Quinta do Gradil (Lisboa);

- Quinta das Chaquedas (Douro) – novidade;

- Azores Wine Company (Açores);

- Quinta das Bágeiras (Bairrada);

- Quinta do Javali (Porto e Douro) – novidade;

- Casa Cadaval (Tejo);

- Quinta do Escudial (Dão) – novidade;

- Terras de Mogadouro (Trás-os-Montes);

- Vieira de Sousa (Porto e Douro);

- António Saramago (Península de Setúbal);

- Osvaldo Amado – novidade;

- XXVI Talhas (Alentejo);

- Herdade do Arrepiado Velho (Alentejo);

- Quinta Serra d'Oura (Trás-os-Montes);

- Somnium (Douro);

- Quinta do Regueiro (Vinho Verde).