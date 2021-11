A “aldeia dos cogumelos” do Fundão regressa em novembro e incluí um mega-almoço de arroz de míscaros

Após um ano em que o evento se realizou, sobretudo, em formato digital, o Míscaros – Festival do Cogumelo regressa para animar as ruas enfeitadas de Alcaide, aldeia do concelho do Fundão.

Sob o mote “Alice no Mundo dos Cogumelos”, o festival, decorre de 19 a 21 de novembro, de sexta-feira a domingo, em ambiente familiar. Iniciativa que inclui diversas atividades de lazer e culturais na sua programação, desde espaços de restauração, a live cookings, workshops e palestras temáticas, passeios micológicos, exposições e diversos elementos de animação.

Durante os três dias de festival, os visitantes podem conhecer a envolvente natural da região, fortalecer a sua relação com a natureza, além de degustar diferentes receitas de cogumelos nas mais de 50 tasquinhas da aldeia, preparadas a preceito para a ocasião. Uma destas especialidades, confecionada à base de cogumelos, será a vencedora do concurso de melhor prato do festival, uma competição que decorre durante todo o evento. No final, o júri, do qual faz parte o crítico gastronómico Orlando Esteves, irá decidir quem será o grande vencedor deste ano.

É também possível participar (mediante inscrição) nos passeios micológicos, acompanhados por especialistas - como o engenheiro Ricardo Torres da Silva, a bióloga Anabela Marisa Azul, Sílvia Leão, André Apolinário e Eduardo Reis -, num divertido momento na companhia dos fiéis amigos de quatro patas – “Passeio CÃOgumelo” -, ou ainda aprender sobre cogumelos nutracêuticos no workshop Fungi Perfect.

A programação inclui várias sessões de live cooking protagonizadas pelos chefes de cozinha que irão marcar presença no festival: José Júlio Vintém, Augusto Gemelli, André Apolinário, Maria Caldeira Sousa, Diogo Colaço, Duarte Batista e Flávio Silva. Todos irão apresentar as suas propostas na Arena Joe Best, que será inaugurada na abertura do festival pela chefe Marlei Cardoso, numa homenagem póstuma ao chefe de cozinha que desde a primeira edição abraçou o Míscaros.

Além das vertentes lúdica e cultural, o Míscaros tem presente uma forte preocupação social e ambiental, visível em diversos detalhes do evento, como a utilização de material biodegradável em todo o festival.

Mas esta vertente ganha ainda mais visibilidade durante uma das maiores atrações deste festival, o mega-almoço de domingo, em que uma irresistível receita de arroz de míscaros faz as delícias de todos os que por estes dias se deslocam à pequena aldeia do concelho do Fundão. Uma refeição que, por 1 euro por pessoa, é ao mesmo tempo uma causa social, revertendo 50% do seu valor para um projeto social, este ano com o donativo dirigido à causa solidária Ângelo Querido, para ajudar um jovem do Alcaide que trava a sua luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica.

Com a mesma consciência social, e de forma a promover a integração, pela mão do chefe de cozinha Ricardo Besteiro o evento abarca ainda a iniciativa “Cozinhar Diferente”, um momento que promove a participação de jovens cozinheiros portadores de Síndrome de Down, e permite ao público observar ao vivo técnicas de preparação e confeção dos protagonistas deste festival – os cogumelos -, sensibilizando para o importante papel que a inclusão tem na sociedade.

A segurança é outro elemento fundamental no Festival Míscaros, existindo no evento um controlo de qualidade e segurança alimentar - realizado por uma entidade externa certificada -, que garante a qualidade de todos os produtos servidos aos visitantes.

Sendo este um evento para toda a família, os mais novos não podiam ser esquecidos, e por isso existe um espaço inteiramente dedicado às crianças – a “Miscolândia” – onde a diversão é uma forma de ensinar e sensibilizar para a causa ecológica.

O Míscaros - Festival do Cogumelo é organizado pela Liga dos Amigos do Alcaide, em conjunto com a Câmara Municipal do Fundão e a Junta de Freguesia do Alcaide.