A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) reuniu alguma das opções disponíveis para que a região esteja na agenda de todos os que apreciam um dos pontos altos do calendário anual daquele território, a abertura das talhas onde descansaram os vinhos após as colheitas.

Portugal, mais precisamente o Alentejo, é um dos únicos lugares no mundo a manter a tradição da talha, tendo preservado até aos dias de hoje o processo de vinificação desenvolvido pelos Romanos há mais de dois mil anos. Este vinho, que faz parte do ADN do Alentejo, distingue-se essencialmente pelo facto de fermentar de modo ancestral e espontâneo na talha, através do contacto com o barro, ao invés de em cubas, o que lhe confere características únicas.

Em torno do vinho de talha, diferentes concelhos alentejanos contam com uma agenda cheia até ao final do ano. Eis algumas sugestões deixadas pela CVRA.

Amphora Wine Day - Cuba

No sábado, 13 de novembro, a iniciativa “Amphora Wine Day” está agendada para as 14h00 na Herdade do Rocim (Estrada Nacional 387, Cuba). O “Amphora Wine Day” tem a assinatura da Herdade do Rocim e da CVRA e reúne anualmente, desde 2018, mais de mil curiosos pela tradição ancestral dos vinhos de talha, celebrando em simultâneo a prática milenar de vinificação e o São Martinho.

Festa da Vinha e do Vinho - Borba

Entre 10 e 14 de novembro, de quarta-feira a domingo, a cidade de Borba vai ser palco da Festa da Vinha e do Vinho (Pavilhão de Eventos de Borba), uma iniciativa que cruza a gastronomia alentejana com a tradição milenar do Vinho de Talha e que garante animação, artesanato, diferentes opções gastronómicas e, claro, provas de vinho.

Mês do Vinho - Vidigueira

A Adega Cooperativa Vidigueira, Cuba e Alvito está a promover o Mês do Vinho que, durante quatro fins de semana, tem vindo a desenvolver diferentes iniciativas em torno dos néctares locais. A 11 de novembro, das 17h00 às 20h00, o espaço de enoturismo Casa das Talhas (Bairro Industrial, Vidigueira) vai receber o evento “Magusto na Adega” que junta petiscos regionais à arte de produzir vinho de talha. A animação da iniciativa está a cargo do grupo Oh Laurinda.

Já a 26 de novembro, decorre o lançamento do vinho Vdg Tannat, nas Lojas da Adega de Vidigueira (Bairro Industrial) e de Castro Verde (Praça Adriano Correia Oliveira, nº 12), entre as 15h00 e as 19h00.

As atividades do Mês do Vinho terminam a 11 de dezembro com a iniciativa Talha DOC, em Vidigueira, e que inclui uma conferência sobre a tradição da talha, para terminar com uma mostra e prova de vinhos de talha certificados pela CVRA.

Vitafrades 2021 - Vila de Frades

O Vitifrades, ou também conhecido como “Festas Báquicas” é já uma tradição do Alentejo, nesta época. Com mais de 20 anos, este é um evento de promoção do vinho de talha, que decorre em Vila de Frades, considerada a capital deste tipo de vinho.