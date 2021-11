A adega, uma obra arquitetónica de relevo merecedora de uma visita, abre as portas das 11h00 às 18h00 com dois horários de visita guiada, sendo a primeira às 11h00 e a segunda às 15h00.

O momento acaba por ser uma oportunidade para provar o Titular Dão Novo 2021, o primeiro vinho da vindima deste ano, uma referência da Caminhos Cruzados, que há três anos está no mercado e que chega a tempo de festejar o S. Martinho e de acompanhar as indispensáveis castanhas associadas à data.

Na visita ao complexo da Caminhos Cruzados poderá ainda provar outros vinhos da vasta gama do produtor e percorrer as instalações onde se fazem dos néctares mais marcantes da Região Demarcada do Dão, com respeito pelas mais tradicionais técnicas de vinificação.

Jovem e suave, de consumo fácil, obtido através da técnica de maceração carbónica, o Titular Dão Novo 2021 é ideal para marcar presença nas festas, sendo o seu consumo polivalente, acompanhando bem, por exemplo, as sardinhas assadas.

Colocar no mercado o primeiro vinho saído da vindima realizada há cerca de dois meses é uma tradição francesa, intitulada Beaujolais nouveau, conceito que a Caminhos Cruzados adotou com assinalável sucesso.

O enoturismo na Caminhos Cruzados acompanha o registo irreverente com que a marca se apresenta ao mercado. Piqueniques, jogos de aromas, vestir a pele de enólogo, criar o próprio vinho, provas e peddy paper são algumas das ofertas disponíveis, para ficar a saber tudo sobre o fascinante mundo da vitivinicultura.