Dividido em três modalidades – “Visita Clássica”, “Douro” e “Prestígio” – o programa de enoturismo da Quinta do Pessegueiro (Ervedosa do Douro) desafia-nos a conhecer as vinhas, a história da propriedade, degustar os vinhos, acompanhados pelos produtos regionais, e conhecer os segredos de produção, numa visita à adega construída com as mais modernas tecnologias.

A viagem à Quinta do Pessegueiro traz, ainda, a possibilidade de provar as novas colheitas que chegam ao mercado: é o caso do Vinho Quinta do Pessegueiro Tinto 2017 e do Tinta Amarela 2019. "Elaborado a partir de uvas das vinhas velhas, o Quinta do Pessegueiro Tinto 2017 apresenta uma cor rubi brilhante e aromas de chá, chocolate e especiarias. Na boca sente-se frescura, notas de floresta e taninos bem secos, terminando com grande persistência. O Tinta Amarela 2019, de cor rubi brilhante, apresenta aromas lácteos, algum fumo e ameixa. É um vinho elegante, seco e tanino equilibrado", informa o produtor.

créditos: Quinta do Pessegueiro

A “Visita Clássica” compreende uma viagem guiada à adega e a prova de três vinhos DOC. Tem uma duração de 45 minutos e um valor de 15 euros por pessoa. A “Visita Douro”, para além do percurso pela visita à adega, inclui uma degustação de três vinhos DOC e dois vinhos do Porto durante uma hora e 15 minutos por 20 euros por pessoas. Por sua vez, a “Visita Prestígio” proporciona, por duas horas e por 35 euros por pessoa, uma visita guiada à adega e à vinha e uma prova de uma seleção especial de seis vinhos (DOC e Porto) com charcutaria local a acompanhar.

créditos: Quinta do Pessegueiro

Todas as reservas devem ser efetuadas antecipadamente. No final da visita, os participantes podem levar uma lembrança das suas férias no Douro e adquirir os produtos da quinta: vinhos, mel e ainda o azeite produzido na propriedade.