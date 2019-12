Antes de lhe fazermos a análise visual e tátil há que reter o seguinte. O bacalhau genuíno é o Gadus morhua. Desta forma, leia o rótulo, virá assim descrito, assim como a proveniência. Considere um bacalhau capturado no Atlântico Norte/Nordeste. Bacalhaus provenientes do Pacífico (Gadus macrocephalus) serão da mesma família do nosso “fiel amigo”, mas de sabor e qualidade inferiores.

Retenha ainda que na “produção” de um bom bacalhau, após a salga – imediata após a captura - e a cura que pode ir até um ano, a secagem é etapa crucial. Um bacalhau deve estar bem seco, com níveis de humidade baixos (não mais de 47%).

Regra primeira, a análise visual. Retenha o seguinte facto, o extremo da cauda do “verdadeiro” bacalhau, o do Atlântico-Norte (Gadus morhua), é direita, ou seja apresenta um corte reto. Outras espécies similares ao bacalhau têm o extremo da cauda em V.

Ainda no que respeita à anatomia do nosso bacalhau, considere que este tem três barbatanas dorsais. Logo, irá notar-lhe três cortes no dorso, correspondentes às barbatanas.

A cor de um bacalhau também é um indicador da sua qualidade. Uma peça muito branca não é sinónimo de qualidade. Pelo contrário, o “fiel amigo” deve apresentar-se com uma coloração amarelo palha. Uma tonalidade que desaparece durante a cozedura.

Assegure-se que o bacalhau não apresenta manchas vermelhas, ou de sangue, na carne. Se necessário disperse um pouco o sal para averiguar isso mesmo. Para mais, a presença de um pó muito fino, variando na coloração entre o branco, cinza e amarelo, adverte-nos para problemas de conservação.

Queremos o bacalhau salgado, mas suspeite de excesso de sal sobre a peça. Pode servir para esconder os defeitos já enunciados. Toque com o dedo na carne do peixe. Se lhe sentir uma textura pegajosa (estará queimado por falta de controlo na temperatura), rejeite-o.

Rejeite, igualmente, bacalhau mal escalado e que apresente, na carne, fendas profundas.