Creme de beterraba e maçã

Dê uma oportunidade à beterraba neste casamento com a maçã. Acresce a magia que fazem as sementes de coentros. No final, as natas ácidas vão equilibrar a doçura da beterraba.

Creme de couve-flor e maçã reineta

Quem diria que a maçã pode ser utilizada em sopas? O chefe de cozinha Rui Ribeiro dá-nos esta receita em que combina a maçã com um dos seus vegetais preferidos, a couve-flor.

Creme de ervilhas e espargos e a magia das folhas de hortelã

A Paula Casimiro do blogue "My Common Table" partilha connosco esta tão representativa sopa de primavera.