Creme de couve-flor e maçã reineta

Preparação

Coloque a couve-flor e a cebola previamente lavadas e cortadas em pedaços num tacho.

Adicione o azeite, tempere com sal e leve a refogar ligeiramente, durante cerca de três minutos.

Adicione a água e a maçã descascada e cortada em quartos. Coloque a tampa e deixe cozer durante cerca de 30 minutos.

Triture com a varinha mágica e retifique de sal e pimenta.

À parte, aqueça uma frigideira com um fio de azeite. Adicione as folhas de kale, previamente cortadas em pedaços e sem o nervo central, e deixe cozinhar por alguns minutos. Dê a volta e deixe que fiquem estaladiços de ambos lados. Retire para um papel absorvente e deixe arrefecer.

Sirva o creme com a couve no topo, e termine com um fio de azeite e um pouco de vinagre.