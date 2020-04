O arroz doce do chef Rui Ribeiro

O chefe de cozinha Rui Ribeiro prepara-nos a sua sobremesa preferida, o arroz doce. Fá-lo com gema de ovo, embora refira os nossos vizinhos espanhóis que não a introduzem no doce, assim como em certas regiões portuguesas. Com ou sem gemas, adoramos arroz doce.

Arroz doce cremoso

"Se a vida te dá limões... faz Arroz Doce! E não esperes que arrefeça!", diz a doceira Mafalda Agante, autora desta receita.

Arroz doce com pistácio e xarope de romã

Este arroz doce inspirado na Índia é tão especial que até nos faz rapar a panela.

Arroz doce morninho

Arroz doce (sem glúten)

Uma receita da autoria de Gabriela Oliveira, autora do livro "Cozinha Vegetariana à Portuguesa".