Saladas de folhas cruas

Com 94% de água, as folhas de alface, canónigos, agrião, couves e outros vegetais folhosos são ricas em celulose, potássio, cálcio e fibras. Mais ou menos fáceis de digerir, dependendo da variedade, são pobres em calorias.

Salada de arroz

Um simples arroz branco cozido pode ser transformado na base de um prato rico, quando misturado com produtos hortícolas crus ou cozidos (milho, couve de Bruxelas, etc.), um complemento à base de carne (fiambre, salsichas, etc.), ou peixe em conserva (atum, sardinha, cavala…). Termine com um pouco de maionese ou uma mistura rosada de maionese com ketchup.

Salada de massa

Resultam melhor as massas curtas, como espirais, macarrão ou conchas. À semelhança do arroz, pode ser enriquecida com vegetais em pedaços, fiambre, conservas, queijos frescos, frutos secos e outros alimentos que tenha na despensa. Um molho de iogurte natural com salsa picada é um ótimo acompanhamento para este tipo de prato.

Salada de batata

A salada camponesa é uma mistura de batata cozida com tomate, pimento, cebola e ovo, temperados com vinagreta. Mas há muitas outras combinações, de preferência terminadas com um molho de natas e ervas aromáticas.

Salada de legumes

Ao contrário das saladas de folhas, aqui os legumes são geralmente cozidos e só depois misturados com outros ingredientes. Use para a base destas saladas ingredientes como feijão-verde, diferentes tipos de couve, brócolos, cenouras e outros hortícolas.

Salada de frutas

Um clássico das sobremesas que pode ser reinventado em qualquer altura. Dê preferência a frutos frescos da estação, mas pode sempre misturar alguns frutos em conserva ou tropicais, para dar um toque especial. Um sumo de laranja acabado de espremer, umas colheres de iogurte ou natas light podem complementar esta salada. Para reforçar, como pequeno-almoço ou snack a meio da tarde, duas colheres de cereais (muesli) e uma colher de mel para adoçar.