Salada de espinafres e couscous

Preparação

Num tachinho pequeno, coloque uma colher de sopa de azeite, a água, e uma pitada de sal. Leve ao lume e deixe levantar fervura. Retire do lume e junte o couscous. Tape o tachinho e deixe repousar por alguns minutos. Depois mexa com um garfo de forma a separar os grãos e obter uma mistura homogénea. Deixe arrefecer por completo.

Numa frigideira, coloque a amêndoa e os cajus, e torre-os ligeiramente.

Numa tacinha junte o restante azeite e o vinagre. Misture bem.

No prato de servir coloque os espinafres e polvilhe com o couscous. Regue com a misture de azeite e vinagre e termine com a amêndoa e caju.