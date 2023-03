Almôndegas é dos pratos mais tradicionais da nossa cozinha portuguesa. Experimente esta opção vegetariana, com feijão frade e legumes, para uma alternativa mais saudável e igualmente deliciosa. Uma sugestão Auchan.

Esta receita traz uma forma diferente de comer vegetais. O frango, recheado com espinafres e queijo mozarella, juntamente com o tempero, tem ainda mais sabor. Uma sugestão da Auchan.

Joana Roque autora, entre outros, do blogue "A economia cá de casa", revela-nos o seu segredo para um arroz saborosíssimo que faz uso das sobras das carnes do churrasco. Tudo é simples nesta receita.

Precisa de um almoço rápido que inclua as crianças? Aceite esta sugestão a partir do livro "Alimentação Fora da Caixa", com a autoria de Joana Moura.