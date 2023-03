Arroz de cabidela

Preparação

Refogue o bacon aos cubos, o azeite, a cebola grande picada, os dentes de alho picados e o tomate maduro grande pelado e picado.

Tempere com sal, pimenta, noz-moscada ralada e cravinhos.

Mexa e junte os pedaços de que mais gosta do frango do campo e regue com o vinho branco. Deixe evaporar o álcool e acrescente água até cobrir o frango. Coza em lume brando depois de ferver durante cerca de 1h30.

Reserve a carne numa travessa. Ao tacho, acrescente a restante água e o arroz Carolino. Deixe cozer por dez minutos.

Desosse o frango enquanto o arroz coze.

Quando o arroz estiver cozido junte o sangue com um pouco de vinagre.

Retifique temperos e acrescente a salsa picada. Adicione a carne e assim que ferver retire do lume e sirva.