Com o outono regressamos aos pratos de tacho, quentes e suculentos. Aqui, uma receita de risotto que nos vai surpreender.

"É perfeito para um jantar em família, desde que coma bem quentinho. Não se esqueça de uma boa camada de queijo parmesão e manjericão para ficar com um aroma irresistível", conta-nos Alida Remtula, do blogue "Alida's Food".

Um risotto com bom caldo e com o aroma inconfundível do tomilho a enriquecê-lo.

O leite de coco faz maravilhas no sabor deste risotto onde os cogumelos frescos protagonizam. E, não esquecer, a couve-flor é um dos segredos para o sucesso deste risotto.