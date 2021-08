Dourada assada no forno com cebolinhas de bolbo branco e de sabor adocicado ficam maravilhosas, revelando-se uma verdadeira festa à mesa.

Este guisado é simples e rápido de fazer. O tamboril é um peixe fantástico, já que não se desfaz facilmente em guisados e pratos de caril, e combina bem com sabores ousados.

Diz-nos Alida Remtula do blogue "No Cheat Day": "este salmão com cenouras salteadas é o prato mais simples da vida, no entanto, super delicioso!"

Uma receita simples, saborosa e que nos devolve o prazer dos cozinhados de forno.

Tem nome de sopa mas vai à mesa como prato principal. Rica nos ingredientes e reconfortante no sabor.

Nada tão simples e saboroso como um bom peixe grelhado.