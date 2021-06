Preparação

Forre o tabuleiro do forno com folha de alumínio.

Limpe as cebolinhas, lave-as e corte-as ao meio. Distribua as cebolinhas e os alhos picados no tabuleiro previamente forrado. Por cima, disponha as douradas, introduza nas cavidades um pouco de salsa e coentros e nos golpes laterais introduza meia rodela de limão. Tempere tudo com sal, pimenta e raspa de limão. Regue com sumo de limão e um fio generoso de azeite.

Disponha algumas folhinhas de salsa e coentros no tabuleiro e leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante 25 minutos.

Sirva polvilhado com salsa e coentro picados.