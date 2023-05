O Bramble é um cocktail clássico de 1980, recriado na carta do Zazah, conta com um cordial de beterraba em vez do tradicional creme de amoras.

Cocktail de gin e toranja Este cocktail de gin e toranja junta o gin tónico com o gin fizz para um resultado colorido, aromático e muito refrescante.

Mojitos de morango Para celebrar os dias mais quentes. O xarope de morango confere um interessante toque de cor a este cocktail.

Affogato Um delicioso e guloso cocktail que não dispensa duas bolas de gelado.

Affogato Gastronomia Contemporânea

Tipo de prato Cocktail

Tempo Dificuldade Doses 1 Ver receita completa

Basil Smash Os apreciadores de gin vão adorar este cocktail. A mistura da lima com o manjericão oferecem um toque de frescura soberbo a esta bebida.

Cachimbo da paz Uma refrescante sugestão que chega da carta do restaurante Jardim, em Lisboa.