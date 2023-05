Basil Smash

Preparação

Num shaker, colocar xarope de agave, sumo de lima e o gin. Adicionar o Manjericão e encher de gelo. Agitar vigorosamente.

Colocar uma a duas pedras de gelo no copo on the rocks. Com a ajuda de um coador e strainer, verter para o copo. Decorar com uma folha de manjericão.