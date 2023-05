Nascido e criado na América do Norte, Max La Manna é um chef autodidata, autor premiado, e tem sido apresentado em meios de comunicação como a Vogue, Food Network, The Times, BBC News, e Vice. Com mais de um milhão de seguidores, Max agitou as redes sociais (Instagram e TikTok) com receitas simples, deliciosas e de baixo desperdício que colocam os legumes no centro da sua cozinha. A sua abordagem realista e com poucos ingredientes denota a sua defesa por uma vida com baixo desperdício, de uma forma verdadeiramente acessível. Max vive no campo, em Inglaterra, com a sua mulher e com as suas 33 espécies de plantas domésticas.

Em Portugal, o chef estrela das redes sociais, apresenta o livro Tu Consegues Cozinhar Isto! (edição Casa das Letras), um roteiro para 135 receitas simples e cheias de sabor. Durante um ano, Max La Manna perguntou aos seus seguidores das redes sociais quais os alimentos que mais deitavam fora e, utilizando as dezenas de milhares de respostas, elaborou uma lista de 30 dos ingredientes mais frequentemente desperdiçados, que servem de base para este livro de receitas.

Com receitas para todas as refeições do dia, este livro é também um guia com dicas práticas para utilizar todas as partes dos legumes, transformar os restos, e armazenar alimentos de forma a maximizar a sua frescura. E com as receitas organizadas por ingredientes, o leitor pode encontrar rápida e facilmente uma refeição para utilizar ingredientes que já tem à mão, quer seja aquela embalagem de salada no fundo do frigorífico, o pão esquecido no seu balcão, ou os caules de brócolos que não tem a certeza de como utilizar.

Entre as muitas receitas que encontramos no livro, refira-se o Assado de cenouras e batatas para meio da semana, as Panquecas com caril de batatas, o Arroz de manteiga crocante com cerejas e avelãs torradas, a Massa corrente na panela, os Pimentos recheados mesmo bons, os Bolinhos de ervilhas e feijão, a Piza de pesto, as Argolas de cebola extra crocantes, o Iogurte gelado de amora com biscoitos de manteiga.

"Estou um pouco obcecado com este prato! O tofu é usado de duas maneiras: para a pancetta crocante e para fazer o magnífico molho cremoso. Junta‑se tudo com apontamentos de cor e a doçura das ervilhas".

Curgete grelhada e involtini de "ricotta" com miso‑amêndoa "Este prato é fácil mas impressionante, ótimo para festas. As tiras de curgete grelhada são recheadas com ricotta cremosa de amêndoa, enroladas e levadas ao forno num mar de sabores de molho de tomate. A ricotta de amêndoa é superfácil de fazer e prepara‑se em minutos".