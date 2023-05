Curgete grelhada e involtini de "ricotta" com miso‑amêndoa

Preparação

Primeiro, faça a ricotta de amêndoa. Numa liquidificadora, bata as amêndoas, a água quente, o sumo e a raspa de limão, o azeite, o miso, a levedura nutricional e o alho até obter uma consistência homogénea, mas com uma ligeira textura. Se estiver grossa, adicione um pouco de água quente. Junte o manjericão e a salsa, depois leve a arrefecer ao frigorífico.

Com um ralador de legumes ou uma faca afiada, corte as curgetes ao alto, incluindo os talos, em tiras finas (cerca de 3‑5 mm de espessura). Coloque as tiras numa tigela de mistura e misture com o azeite, sal e pimenta.

Pré‑aqueça a grelha a uma temperatura média‑alta e grelhe as tiras durante cinco a oito minutos, até chamuscarem um pouco, depois vire ‑as e deixe grelhar do outro lado. Retire da grelha e reserve.

Pré‑aqueça o forno a 190 °C/170 °C ventilador/gás 5.

Deite o molho de tomate num prato de ir ao forno com 20 ‑22 cm. Crie uma linha de montagem com uma tábua de corte, as curgetes grelhadas e a ricotta de amêndoa.

Coloque uma tira de curgete na tábua de corte e coloque uma colher de sopa de ricotta de amêndoa na ponta mais larga.

Enrole ‑a cuidadosa e delicadamente, para que a ricotta não escorra. Coloque cuidadosamente a curgete enrolada sobre o molho de tomate. Repita até ter enrolado todas as curgetes.

Coloque os pés de tomilho em cima dos involtini. Tape com folha de alumínio, para deixar libertar o vapor, e leve ao forno durante 15 ‑20 minutos, até estar bem quente por inteiro.

Sirva quente, polvilhado com flocos de malagueta, manjericão em pedaços e parmesão ralado.