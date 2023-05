A melhor sanduíche de sobras de festa

Preparação

Pré‑aqueça o forno a 150 °C/130 °C ventilador/gás 2.

Misture a maionese com a mostarda e reserve.

Aqueça as sobras (legumes, bolo de frutos secos torrados/tarte de assado) no forno cerca de 15 minutos.

Torre o pão da maneira desejada. Espalhe uma fina camada de molho de arando numa fatia, e a mostarda‑maionese nas outras duas fatias.

Começando com a primeira fatia de pão com mostarda/maionese, adicione uma camada de bolo de frutos secos torrados/tarte de assado. Adicione a fatia de pão com molho de arando e cubra com o recheio e legumes. Cubra com a última fatia de pão, com o lado mostarda‑maionese para baixo.

Sirva imediatamente e, se houver sobras de molho, não tenha medo de mergulhar a sanduíche.