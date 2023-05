A 13 de maio, celebra-se o Dia Mundial do Cocktail numa homenagem a uma das bebidas mais ecléticas. Dentro de uma taça ou copo de cocktail cabe um mundo de ingredientes, de emoções e sensações. Para transportar para casa esta magia, sugerimos-lhe cinco cocktails de preparação muito simples. Uma sugestão com assinatura da Cocktails At Home.

Affogato, uma sugestão da Cocktails At Home.