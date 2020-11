Para criar a sanduíche perfeita tenha em atenção a escolha dos ingredientes, claro, mas também ao método de confeção.

Ora confira as seguintes sugestões...

1. Comece pela escolha do tipo de pão, pois a qualidade do mesmo define quase todo o sabor da sanduíche. Quando possível, opte por pão integral ou de mistura, pela superior presença de fibra que vai potenciar a sensação de saciedade. Seja uma sanduíche feita com fatias de pão ou um formato individual, o pão de fermentação natural integral ou de mistura será a melhor opção de todas.

E, já experimentou uma sanduíche com fatias de batata doce tostadas? Experimente, vai surpreendê-lo! Para as fazer basta cortar a batata doce em fatias de grossura média e colocar na torradeira até ficarem tostadas. Depois, é só rechear com o que mais gostar.

2. Combine diferentes texturas no recheio para que cada dentada tenha uma experiência diferente. Se todos os alimentos que colocar numa sanduíche souberem ao mesmo ou tiverem a mesma textura, esse momento será monótono e com pouco sabor, não concorda? Por isso, tome atenção às conjugações e veja abaixo algumas sugestões:

Salgadas:

- hummus de grão (ou feijão) com rodelas de pepino.

- patê de beterraba com agrião ou espinafres.

- bifes de tofu com cenoura ralada.

Doces:

- manteiga de amendoim ou amêndoa com bagos de romã/rodelas de banana ou maçã.

- compota de fruta sem açúcar.

- doce de abóbora com amêndoa picada como topping.

Adicionalmente, junte sempre algumas sementes para um aporte nutricional mais reforçado, entre as sementes de sésamo, de girassol, de abóbora, de chia ou papoila, por exemplo.

4. Acompanhe a sanduíche com legumes salteados ou salada, com um molho saboroso. Desta forma, terá uma refeição mais completa e equilibrada. Pode optar por um molho de mostarda, vinagrete ou agridoce, por exemplo.

Está pronto para escolher a sanduíche perfeita?