Bolo gelado de tiramisù

Uma boa sobremesa para fazer naqueles dias em que não queremos estar muito tempo na cozinha.

Copinhos de tiramisù

Originária de Itália, esta sobremesa é servida um pouco por todo o mundo, principalmente aos amantes de sobremesas com café. "Adoro a conjugação do doce subtil de um biscoito ou bolo humedecido com um café forte e intenso, coberto com um delicioso e suave creme à base de mascarpone", diz-nos o chefe de cozinha Rui Ribeiro, autor desta receita.

Tiramisù

Com origem em Itália, esta receita rapidamente conquistou a mesa dos portugueses. Este tiramisù irresistível vai conseguir conquistar até os menos gulosos.