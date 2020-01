Se por um lado, os Estados Unidos popularizaram o cheesecake, diga-se, em abono da verdade, que esta delícia com uma base de bolacha triturada e um recheio cremoso, teve contributos anteriores. A Itália, a Grécia e o Egipto, têm uma sobremesa que antecede a criação norte-americana do cheesecake. Por seu turno, países do leste europeu apresentam um doce de queijo em forma de pirâmide, a Pashka, associado à Páscoa e à tradição da Igreja Ortodoxa. Nos Estados Unidos, ponto de encontro de comunidades de todo o mundo, fez-se a síntese destes diversos contributos.

Porque não lhe queremos dar só história, deixamos-lhe a receita desde delicioso cheesecake.