Cheesecake magro de laranja

Preparação

Unte com manteiga uma forma redonda de mola com 20 cm de diâmetro. Misture as bolachas moídas com a margarina. Deite na forma e pressione bem contra o fundo para fazer a base. Cubra e coloque no frigorífico pelo menos 30 minutos. Envolva a forma em duas folhas de alumínio.

Passe o queijo Cottage duas vezes por um passador e bata-o juntamente com o queijo fresco e o açúcar, até a mistura ficar suave e cremosa.

Adicione as raspas de laranja, o sumo de limão e a Maisena, mexendo bem. Depois junte os ovos, batendo um de cada vez.

Deite a mistura sobre a base de bolacha. Coloque a forma num tabuleiro de forno de assar e coloque em banho-maria até uma altura de 2,5 cm ou 3,5 cm. Leve ao forno durante 50 minutos até cozinhar (mas com uma parte mole no centro).

Retire a forma do forno e deixe arrefecer. Coloque no frigorífico pelo menos quatro horas, antes de retirar o cheesecake.