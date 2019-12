Metemos mãos à obra e aprendemos a cozinhar umas papas de milho doces à algarvia

Faz mal quem olha para o horizonte algarvio para lhe descortinar apenas uma linha de costa e o Atlântico. É inegável que são dois elementos fortemente apetecíveis. E, é certo, que é desse mesmo mar que nos chegam alguns dos produtos alimentares mais emblemáticos do Algarve, como o peixe e o marisco. Contudo, este território meridional também tem cor, sabor e aroma para o interior, no Barrocal, o território que medeia entre o litoral e a Serra Algarvia. Outros mundos a Sul e outros motes para visita.

Para dar prova (literalmente) das potencialidades desta cozinha do Portugal meridional, é com a Tertúlia Algarvia que vamos aprender a produzir estas Papas de Milho Doces.

Uma sessão de cozinha orientada por Margarida Vargues, uma das empreendedoras da entidade nascida em 2006, sediada em Faro (espaço da Vila-Adentro).

As papas de milho são confeção historicamente ligada ao Algarve e a uma população que delas tirava energia para suportar as muitas horas de labor nos campos. No passado foi um prato base, onde a diversidade se fazia à custa dos ingredientes do momento, como a banha, um pouco de entremeada, azeite, mel ou a chamada água-mel.

Método tradicional de produção das papas de milho. créditos: Região de Turismo do Algarve

Um tempo longe deste em que vamos preparar estas mesmas papas de milho como remate guloso de refeição.

Sobre o lume, seguindo as indicações de Margarida Vargues, deixamos 300 ml água dentro de um tachinho. O objetivo é levar o elemento líquido a ferver. Juntámos à água, uma pitada de sal, o suficiente para apaladar (meça a quantidade de sal que retém na ponta dos dedos indicador, médio e polegar) e uma tira de casca de laranja.