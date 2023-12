As almôndegas estão entre as receitas simples que, quando bem preparadas, encantam miúdos e graúdos. O mais importante é escolher carne de qualidade, com pouca gordura e, de preferência, de vaca.

Porque os clássicos nunca passam de moda, mantenha a tradição com um magnífico Bacalhau com migas de broa de milho. A sugestão é da Panificadora Costa & Ferreira.

Elevar o requinte de um prato é tão simples quanto lhe preparar um aveludado de camarão e rechear o bacalhau com marisco. Não falta o tão português presunto.

O polvo da consoada partilhado pelo blogue "Sabores da Minha Cozinha". Não faltam as boas batatinhas e a couve-coração. Uma receita de forno.

Esta é uma sopa de feijão com couve e massa diferente do habitual. É uma sopa que pode perfeitamente ser o prato principal da refeição.

Feijoada de abóbora e batata-doce

Uma saudável opção à tradicional feijoada à portuguesa. Aqui numa versão de base vegetal.

"Estas Panquecas coreanas são perfeitas para introduzirmos mais legumes na nossa alimentação. Os miúdos também vão adorar", diz-nos Alida Remtula, do blogue "Alida's Food", e autora da receita.

As rabanadas estão entre as receitas que melhor representam o espírito de Natal. Sandra Nobre prepara-nos umas deliciosas rabanadas regadas com vinho do Porto. Uma receita com a assinatura do canal 24Kitchen.