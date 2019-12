Polvo da Consoada

Preparação

Num tabuleiro de forno, disponha as batatinhas e leve-as a assar ao forno, previamente aquecido a 200 ºC, cerca de 45 minutos.

Entretanto, coza o polvo na panela de pressão, de acordo com as indicações da panela, com um pouco de água, sal e uma cebola.

Num tacho, coza a couve coração, cortada em tiras, com água e sal, durante 15 minutos. Retire e escorra a água.

De seguida, verta um fio de azeite numa frigideira larga e introduza os alhos e os coentros picados, deixe refogar cerca de dois a três minutos. Adicione a couve escorrida, tempere com pimenta e salteie durante seis a sete minutos.

Quando as batatinhas estiverem prontas, retire do forno e dê um murro em cada uma. Coloque-as num pirex, tempere com sal, disponha a couve salteada por cima e de seguida o polvo cozido, cortado em troços.

Leve o pirex ao forno, previamente aquecido a 200 ºC, cerca de 20 minutos.

Sirva de imediato com coentros picados.