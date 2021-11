As cores e os sabores de outono complementam na perfeição este prato maravilhoso com castanhas.

Uma excelente entrada, uma sopa consistente, nutritiva e sem dúvida muito reconfortante em dias mais frios.

Esta é uma tarte agridoce que contrasta o doce do mel com o salgado do queijo curado.

Agora que o outono pede pratos de conforto, lance mãos dos seus dotes culinários e prepare uma receita com tanto de simples como de envolvente. Ingredientes que ganham com o linguine com sabor a três variedades de cogumelos.

Um bolo salgado, ideal para as marmitas, mas também para servir como entrada num jantar mais requintado.

Nada como um creme exótico e reconfortante capaz de nos aquecer a alma.