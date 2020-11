Coxas de frango assado com castanhas

Preparação

Prepare a cama de vegetais: descasque e corte em pedaços grossos os vegetais, deixando as batatas inteiras. Introduza todos os legumes num recipiente e tempere com sal, pimenta e colorau. Regue com um fio de azeite e envolva bem.

Disponha os legumes no fundo de uma assadeira, formando uma só camada.

De seguida, tempere as coxas de frango com sal e pimenta, faça uns golpes nas coxas e introduza, sobre a pele, pedaços de creme vegetal e folhas de alecrim.

Disponha as coxas de frango por cima dos vegetais, corte a cabeça de alhos ao meio e disponha ao lado das coxas, bem como algumas folhas de alecrim.

Regue com vinho da Madeira e um fio de azeite.

Leve ao forno, previamente aquecido a 200 ºC, cerca de 30 minutos.

Entretanto, aqueça uma panela com água e deixe ferver. Introduza as castanhas congeladas e deixe novamente levantar fervura. Retire as castanhas para um recipiente.

Tire a assadeira do forno e disponha as castanhas à volta do frango, coloque novamente a assadeira no forno, durante 15-20 minutos.

Sirva quando a pele do frango estiver tostada e estaladiça.