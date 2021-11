Um Brás de frango e uns Queques de bacalhau que dão aproveitamento a sobras de refeições anteriores, estão entre as sete receitas que escolhemos para esta semana. Não falta uma salada morna, a condizer com a estação do ano.

Ovos Benedict inspirados em Gordon Ramsay, sugestão do livro "101 receitas que tem de fazer pelo menos uma vez na vida".