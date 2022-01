Queques de bacalhau

Preparação

Pré-aquecer o forno a 180 ºC. Preparar as formas de queque untando com um pouco de manteiga e polvilhando com farinha.

Descascar e ralar as cenouras. Reservar.

Desfiar o bacalhau e reservar.

Bater os ovos com uma pitada de sal até duplicarem o seu volume. Acrescentar o azeite em fio batendo sempre, juntar os iogurtes, a farinha e o fermento e bater muito bem.

Juntar ao preparado anterior o bacalhau, o queijo ralado e a salsa picada, misturar tudo delicadamente.

Dividir a mistura pelas formas e levar ao forno cerca de 20 minutos. Quando os queques estiverem cozidos, retire-os do forno (fazer o teste do palito), deixar arrefecer um pouco, desenformar e servir mornos ou frios, acompanhados com um molho de iogurte e lima.