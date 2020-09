Mini-quiches de tofu

Preparação

Rende 12 mini-quiches

Pré-aqueça o forno a 190 ºC. Escorra o tofu, tanto quanto possível, e reserve. Pique a cebola, o alho, os espinafres e o tomate seco.

Leve uma frigideira com um fio de azeite, cebola e alho a refogar. Assim que estiverem translúcidas, acrescente os cogumelos, os espinafres, e o tomate seco. Tempere com sal e pimenta a gosto, e deixe saltear durante cerca de oito a dez minutos, até a mistura ficar bem tenra.

Num processador, coloque o tofu (pode desfazê-lo em alguns pedaços), o leite de amêndoa, a levedura de cerveja, o kala namak ou sal marinho, o fermento, e uma pitada de açafrão. Processe até obter uma massa. Envolva o conteúdo do processador com o conteúdo da frigideira.

Coloque a mistura numa forma para muffins e leve ao forno durante cerca de 30 minutos, até que as mini-quiches fiquem bem douradas e consiga inserir um palito que saia seco. Retire do forno, solte as laterais com uma faca, e coloque as quiches numa grelha para que possam arrefecer sem ficarem húmidas.

Quentes ou frias, são deliciosas. Bom apetite!

Esta receita é parte integrante do livro “Vegan fácil para bem receber”, edição Marcador