Creme de abóbora assada com leite de coco

Nada como um creme exótico e reconfortante capaz de nos aquecer a alma.

Bacalhau dourado com batata-doce e leite de coco

O "fiel amigo" aqui apresentado com um dos ingredientes da estação, a batata-doce. Tudo harmonizado com a doçura do leite de coco.

Frango com molho de coco e amendoim

O frango com molho de coco e amendoim é um prato típico da África Ocidental, de sabor doce, onde sobressai o aroma a frutos secos dado pela manteiga de amendoim.

Sopa de lentilhas vermelhas com batata-doce, leite de coco e espinafres

A cor luminosa desta sopa não vem das lentilhas ou da batata-doce, é-lhe dada por uma especiaria, a curcuma.

Bolo de leite de coco na caneca em 2 minutos

Um bolo muito simples, feito à mão, pode ser feito numa taça ou mesmo na caneca onde se vai servir, basta misturar tudo antes de ir ao micro-ondas.