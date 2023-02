Esta receita é vencedora: demasiado fácil, todos gostam, é saudável e pode ser acompanhada por todo o tipo de legumes estufados, salteados ou cozidos, ou por purés.

O óleo com sabor a paprica do chouriço condimenta este sensacional prato de arroz, tornando-o apetitoso, sumptuoso e irresistível. Uma receita do chefe de cozinha Gordon Ramsay.

Uma combinação excelente aquela que fazem a curgete e os cogumelos. A dificuldade na preparação deste prato é mínima e agradará a toda a família.

"Hambúrguer de queijo caseiro, delicioso e com ingredientes bem bons, soa-lhe bem? Eu já estou com água na boca". Assim nos diz Alida Remtula, do blogue "Alida's Food" de onde nos chega esta receita.

Uma sopa substancial de sabores mediterrânicos. Com tubérculos menos ricos em hidratos de carbono, como, por exemplo, rutabaga, conseguimos uma sopa cremosa sem juntar batata nem farinha. Enquanto a sopa coze, pode assar os legumes. Uma sugestão a partir do livro "Dieta para a Diabetes".

Pode usar carne do peito em vez da coxa, se preferir, e reduzir o tempo de confeção em conformidade. O molho pode ficar tal como é ou pode passá-lo com a varinha mágica.

Uma receita austríaca que se prepara em meia hora. Fica para lá de deliciosa.

O bolo leva bastante maçã, comparativamente com os outros ingredientes, mas o objetivo é que fique mesmo com aquela consistência maravilhosa de um bolo repleto de maçã aos cubinhos.