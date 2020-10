Quadrados de maçã

Preparação

Descascar e descaroçar as maçãs. Reservar uma maçã fatiada e misturar numa taça as maçãs restantes cortadas aos cubinhos com o sumo de limão.

Pré-aquecer o forno a 175 ° C. Untar um tabuleiro com azeite ou manteiga e forrar o fundo com papel vegetal também untado.

Bater os ovos, gemas, açúcar e a manteiga ou azeite. Envolver os restantes ingredientes. Misturar a maçã aos cubinhos. Verter no tabuleiro.

Dispor a maçã reservada fatiada. Levar ao forno durante 30 minutos. Tapar o tabuleiro com folha de alumínio 15 minutos após colocar no forno.

Retirar, deixar arrefecer e cortar aos quadrados.

Pode polvilhar com açúcar em pó.

