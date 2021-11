Bifes vienenses de salmão com migas de batata

Preparação

Salmão: tire a pele às postas de salmão e as espinhas maiores com a ajuda de uma pinça. Tempere com sal.

Deite o azeite numa frigideira e frite as postas de salmão durante dois minutos. Vire-as e deixe cozinhar do outro lado. Regue com 1 dl de vinho e deixe evaporar um pouco, deixando cozinhar durante mais um minuto.

Transfira o salmão para um pyrex.

Bata as gemas com o restante vinho e espalhe sobre as postas de salmão.

Polvilhe a superfície com cebolinho picado e com o bacon.

Leve ao forno aquecido a 180 ºC, apenas até o molho engrossar.

Migas de batata alentejanas: descasque as batatas e corte-as às rodelas.

Coloque as batatas num tacho, junte os dentes de alho e a folha de louro. Junte água apenas a cobrir as batatas e junte um fio de azeite.

Deixe cozer até as batatas começarem a ficar papa.

Sem escorrer a água, esmague-as com um pisa-batatas.

Polvilhe com salsa ou coentros picados.